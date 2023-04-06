11-я забастовка во Франции: дежавю?

Во Франции прошла уже 11-я общенациональная забастовка, направленная против проекта реформы пенсионной системы, которая подразумевает повышение пенсионного возраста. Протесты не прекращаются три месяца, и несмотря на прямые переговоры между правительством и профсоюзами, возможности для компромисса пока не видно.

Анелиз Боржес, Euronews:

В четверг протестующие вновь вышли на улицы по всей Франции против непопулярной реформы пенсионной системы, которую проводит администрация Эммануэля Макрона. И хотя это может казаться дежавю, люди утверждают, что происходит поворотный момент в этом движении. Это первый общенациональный день забастовки с момента самой первой встречи профсоюзных лидеров с правительством Франции. Эту встречу профсоюзы назвали бесполезной, а французское правительство назвало важным шагом. Все стороны этого противостояния ожидают вердикта Конституционного совета Франции. Он имеет возможность на следующей неделе отменить весь закон целиком или его части. Профсоюзы и протестующие заявляют, что до тех пор продолжат выходить на улицы и организовывать забастовки. Это, безусловно, уже стало самой большой проблемой для Эммануэля Макрона во время его второго президентского срока.