"Много политического блефа": эксперт о размещении в Беларуси российского ядерного оружия

Euronews

Это второй с начала года визит в Москву президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Его встреча тет-а-тет с российским лидером Владимиром Путиным длилась несколько часов.

Главной темой, считают эксперты, было размещение ядерного оружия на территории Беларуси. По оценке политолога Валерия Карбалевича, политики обсуждали согласованную версию, которую можно было бы представить в своих странах и за рубежом.

Валерий Карбалевич, политический аналитик:

"Я думаю, что те вопросы, которые озвучивали перед телекамерами лидеры — это картинка для публики. На самом деле главные вопросы были другими. И самый главный вопрос это тот, который сейчас обсуждается в СМИ, обсуждается экспертами, это - вопрос о размещении ядерного оружия в Белоруссии".

"Разногласия между двумя столицами вышли в публичное пространство"

_"То есть вопрос о том, кто будет контролировать это оружие, кто будет принимать решение о его применении._Россия настаивает на том, что это будет российское ядерное оружие, и оно будет под полным контролем России. Дескать, именно поэтому Россия не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия.

Лукашенко же уверяет, что это будет белорусское оружие, и именно Беларусь будет принимать решение о его применении. Давно уже между Путиным и Лукашенко не было разногласий, которые бы выносились в публичное пространство. А теперь они вышли.

Я думаю, что стороны как раз и обсуждали согласованную версию, которую предложить публике, и зарубежной, и внутренней, и самим договориться о том, каким же образом будут решаться все вопросы в связи с этим оружием и размещением его на белорусской территории".

Для размещения ядерного оружия требуется колоссальная инфраструктура. Есть ли в Белоруссии такие условия, и насколько серьезны заявления о перемещении оружия?

Валерий Карбалевич:

"Путин заявил, что хранилище для этого российского ядерного оружия будет строиться. Оно будет построено до 1 июля. Специалисты говорят, что такими быстрыми темпами построить это хранилище невозможно, а разведка западных стран не подтверждает версию о том, что такое хранилище строится.

Поэтому здесь очень много политического блефа, потому что сначала надо построить это хранилище, потом завезти туда ядерное оружие. Потом, вопрос о размещении этого ядерного оружия на самолетах, но уже потом, вопрос о применении, то есть между всеми этими алгоритмами существует дистанция. Поэтому на сегодняшний день мы имеем пока только политическое заявление, как и в какой степени и как скоро оно будет реализовано, пока не понятно".

Что может стоять за разработкой концепции безопасности Союзного государства?

Валерий Карбалевич:

"Думаю, что в этом документе будут отражены все события последнего года. Война, острейшая конфронтация с Западом, демонизация Запада и фиксирование новых угроз, которые возникают для Союзного государства. Все эти вопросы, которые разрабатываются государственной пропагандой Белоруссии, России, которые звучат из уст официальных лиц, будут просто зафиксированы на бумаге. Но я бы не придавал большого значения этому документу, потому что не документы определяют политику, реальную политику в Белоруссии и России. И я с трудом представляю, что, скажем, тот же Путин, принимая то или иное политическое решение, скажет своим помощникам а давайте мы посмотрим, что там у нас записано в концепции".

Белоруссия и Россия реализуют инвестиционные проекты на сумму в более чем 1,5 млрд рублей. Об этом на заседании Высшего госсовета Союзного государства сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Москву и Минск связывают тесные отношения. Россия прощает долги и выделяет кредиты. Беларусь позволяет использовать свою территорию для ведения военных действий против Украины.

Москва, заседаниие Высшего госсовета Союзного государства Alexander Astafyev/Sputnik

"Лукашенко попал в колею из которой не выпрыгнуть"

Валерий Карбалевич:

"Эти отношения важны для обоих государств. Для России Беларусь — единственный союзник. Это я хочу особо подчеркнуть, единственный. Больше союзников у России нет, поэтому это ценится очень дорого. Тем более в условиях войны, это ценится по особому тарифу. Именно в благодарность за поддержку Беларусь в прошлом году получила, скажем так, российский энергетический грант в размере 15 миллиардов долларов, то есть за счет льготных цен на газ и нефть".

"Для Белоруссии этот союз чрезвычайно важен, потому что в 2020 году после массовых протестов, именно решительная поддержка России в значительной мере помогла Лукашенко удержать власть. В благодарность за это Лукашенко был вынужден вписаться в тот страшный геополитический конфликт России с Западом, который, Россия сейчас осуществляет. Поэтому ему теперь с этой колеи и не выпрыгнуть, даже если бы он хотел. Ему там не очень уютно, потому что война в Украине для России идет неудачно. Лукашенко понимает, что ситуация не очень хорошая, но никаких других вариантов у него просто нет. Поэтому он вынужден двигаться в рамках этой колеи".