«Военное поколение»: число погибших в Украине детей превысило 500

Число детей, ставших жертвами войны в Украине, превысило 500: об этом сообщают в ЮНИСЕФ. Ещё почти тысяча детей получили ранения. При этом подчёркивается, что это лишь подтверждённые данные, а реальное число погибших детей может оказаться значительно больше.
Больше всего погибших — в Донецкой области, а также в Харьковской, где шли продолжительные тяжёлые бои.
По данным ЮНИСЕФ, причина большинства смертей — «применение оружия взрывного действия», иначе говоря — массовые ракетные, авиационные, артиллерийские удары со стороны России, в первую очередь по населённым пунктам.
Огромную угрозу, как заявила «Евроньюсу» глава украинского отделения НПО Save the Children Соня Куш, представляют мины и неразорвавшиеся боеприпасы: 30% территории страны фактически заминированы.
«Нуждаются буквально во всём»
По заявлениям Save the Children, жизнь украинских детей с началом полномасштабной войны перевернулась, нет такого аспекта их жизни, который не остался бы незатронутым. И сегодня они нуждаются буквально во всём.
Токсический стресс
По данным Save the Children, за 2022 год каждый украинский ребёнок был вынужден провести в среднем 900 часов — больше 38 дней — в убежищах и укрытиях.
Вопрос психологической помощи — один из важнейших. Дети, оказавшиеся жертвами конфликта, физически пострадавшие сами, или видевшие смерть и страдания близких, дети, оказавшиеся в резко изменившихся условиях, могут «привыкнуть» и перестать воспринимать войну, боевые действия и, шире, насилие вообще как смертельную опасность и как что-то неправильное, непозволительное.
«Пропавшие дети»
С начала российского вторжения Украину покинули сотни тысяч детей — но далеко не все из них эвакуировались на Запад.
По меньшей мере 730 тысяч несовершеннолетних украинцев оказались на территории России: это российские данные, об этом 4 апреля сообщила уполномоченная по правам ребёнка РФ Мария Львова-Белова.
Мировое сообщество и Украина называют происходящее «незаконным перемещением» детей, фактически — депортацией. 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой по делу о систематической депортации украинских детей в Россию.
По заключению МУС, Львова-Белова «несёт личную уголовную ответственность за вышеуказанные преступления, совершив эти деяния напрямую, совместно с другими лицами и/или через других лиц».
В Москве этих детей называют «беженцами», большинство из которых прибыли в Россию в сопровождении родственников или опекунов. Но на международном уровне утверждения Москвы опровергают.