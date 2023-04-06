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Украина

«Военное поколение»: число погибших в Украине детей превысило 500

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По заявлениям НПО, нет такого аспекта детской жизни, который остался бы не затронут войной
По заявлениям НПО, нет такого аспекта детской жизни, который остался бы не затронут войной   -  Авторское право  Alexei Alexandrov/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Euronews

Число детей, ставших жертвами войны в Украине, превысило 500: об этом сообщают в ЮНИСЕФ. Ещё почти тысяча детей получили ранения. При этом подчёркивается, что это лишь подтверждённые данные, а реальное число погибших детей может оказаться значительно больше.

Больше всего погибших — в Донецкой области, а также в Харьковской, где шли продолжительные тяжёлые бои.

По данным ЮНИСЕФ, причина большинства смертей — «применение оружия взрывного действия», иначе говоря — массовые ракетные, авиационные, артиллерийские удары со стороны России, в первую очередь по населённым пунктам.

Огромную угрозу, как заявила «Евроньюсу» глава украинского отделения НПО Save the Children Соня Куш, представляют мины и неразорвавшиеся боеприпасы: 30% территории страны фактически заминированы.

Каждую неделю мы получаем сообщения о том, что дети подбирают игрушки, но они оказываются взрывчаткой. Это заканчивается гибелью и увечьями.
Вероятно, потребуются годы, чтобы обезвредить мины. Пока же такие организации, как Save the Children, проводят уроки — информируют о минной опасности, то есть работают с детьми, учителями и родителями и показывают им примеры того, как могут выглядят мины, чтобы они могли избежать трагедии.
Соня Куш
Директор Save the Children в Украине

«Нуждаются буквально во всём»

По заявлениям Save the Children, жизнь украинских детей с началом полномасштабной войны перевернулась, нет такого аспекта их жизни, который не остался бы незатронутым. И сегодня они нуждаются буквально во всём.

Дети нуждаются в психологической поддержке, чтобы как-то справиться со всеми тревогами и эмоциями. Они нуждаются в поддержке в области образования: после двух лет борьбы с COVID уже третий год многие дети не имеют доступа к школе или у них нет возможностей для продолжения образования онлайн. Они нуждаются в хорошем медицинском обслуживании: многие клиники были разрушены — более 700 было повреждено в результате ударов. Родителям приходится искать средства к существованию, чтобы обеспечить доход, позволяющий заботиться о ребёнке.
Соня Куш
Директор Save the Children в Украине
Efrem Lukatsky/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
«Привычка» к войне и насилию, по словам психологов, такая же травма, как и страхи и комплексыEfrem Lukatsky/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Токсический стресс

По данным Save the Children, за 2022 год каждый украинский ребёнок был вынужден провести в среднем 900 часов — больше 38 дней — в убежищах и укрытиях.

Вопрос психологической помощи — один из важнейших. Дети, оказавшиеся жертвами конфликта, физически пострадавшие сами, или видевшие смерть и страдания близких, дети, оказавшиеся в резко изменившихся условиях, могут «привыкнуть» и перестать воспринимать войну, боевые действия и, шире, насилие вообще как смертельную опасность и как что-то неправильное, непозволительное.

К сожалению, один из выводов по опыту нашей работы заключается в том, что необходимо обращать внимание внимание на психическое здоровье и психологические последствия конфликтов для детей немедленно, в то же самое время, как развиваются события. В противном случае, если позволить психологическим травмам накапливаться, это приведёт к тому, что мы называем токсическим стрессом. Стресс может накапливаться в организме ребенка и влиять на него на протяжении всей взрослой жизни. Это может даже повлиять на ребёнка физически.
Соня Куш
Директор Save the Children в Украине
Evgeniy Maloletka/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
С началом полномасштабной войны жизнь миллионов детей изменилась кардинальноEvgeniy Maloletka/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

«Пропавшие дети»

С начала российского вторжения Украину покинули сотни тысяч детей — но далеко не все из них эвакуировались на Запад.

По меньшей мере 730 тысяч несовершеннолетних украинцев оказались на территории России: это российские данные, об этом 4 апреля сообщила  уполномоченная по правам ребёнка РФ Мария Львова-Белова.

Мировое сообщество и Украина называют происходящее «незаконным перемещением» детей, фактически — депортацией. 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой по делу о систематической депортации украинских детей в Россию.

По заключению МУС, Львова-Белова «несёт личную уголовную ответственность за вышеуказанные преступления, совершив эти деяния напрямую, совместно с другими лицами и/или через других лиц».

В Москве этих детей называют «беженцами», большинство из которых прибыли в Россию в сопровождении родственников или опекунов. Но на международном уровне утверждения Москвы опровергают.

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