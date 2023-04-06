Бразилия: мужчина с топором напал на детский сад в Блуменау

В бразильском городе Блуменау прошла минута молчания в память жертвах нападения на детский сад. Вооружённый топором мужчина перелез через забор и убил четырёх детей в возрасте от пяти до семи лет. Ещё несколько ранены.

После нападения на детский сад преступник сам сдался полиции. О его мотивах пока не сообщается, но, по предварительным данным, сообщников у нападавшего не было.

Правительство тем временем ставит вопрос об усилении охраны образовательных учреждений. Уже объявлено о выделении дополнительных 30 млн долларов на охрану школ и работу правоохранительных органов по предотвращению подобных нападений. Как передаёт AP, особое внимание хотят уделить интернет-сообществам, которые распространяют идеи насилия и привлекают внимание молодых людей, оказавшихся в группе риска из-за психологических и социальных проблем.