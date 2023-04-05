Испания разрешила смену пола в документах с 16 лет

В Испании в конце прошлого года был принят закон о трансгендерах, позволяющий сменить пол в документах, не прибегая предварительно ни к гормональным средствам, ни к хирургии. Закон вызвал полемику в обществе.

Корреспондент Euronews Валери Горья посетила Мадрид, чтобы встретиться с теми, для кого принятие этого закона стало долгожданным прорывом.

"Я нахожусь на Пласа Майор, в самом центре Мадрида, не как турист, а чтобы поговорить о так называемом "Ley Trans". Этот закон позволяет любому человеку изменить свой пол в документах, гражданскую идентичность, без каких-либо условий и с 16 лет. Весьма спорная тема, и я приехала в Мадрид, чтобы услышать голоса тех, кого это непосредственно касается".

Иезекиль был раньше женского пола. Ему 23 года. Он начал гормональную терапию и перенес полную мастэктомию после многих лет дискомфорта.

"Я посмотрел в зеркало и сказал самому себе: "Я больше не могу это терпеть. Мне нужно было дать знать людям о себе, я хотел, чтобы меня признали таким, какой я есть. Я должен был начать переход (по изменению пола), чтобы почувствовать себя комфортно с самим собой", - говорит Иезекиль Латорре Фернандес.

Иезекиль собирается в скором будущем изменить свой пол и официально, в государственных органах.

Вступивший в силу 2 марта 2023 года новый общенациональный закон разрешает смену пола в документах по простому заявлению в ЗАГСе с 16 лет, а с согласия родителей - с 12 лет.

Это делает закон очень противоречивым.

"Люди должны принимать хорошо обдуманные решения. Это касается не только трансгендерных людей, но и их семей. Есть родители, которые берут на себя инициативу, чтобы уберечь детей от страданий. Но также плохо как бежать впереди желаний своих детей, так и сдерживать их", - считает член испанского совета по психологии Висента Эстеве Биот.

Марк родился девочкой, но в 12 лет решил стать мальчиком.

"Я прошу тех, кто против смены мной пола, дать мне возможность жить своей жизнью, - обращается к противникам этого закона Марк Монфорте Бонилья. - Я не думаю, что они имеют право говорить о моей жизни, если они не знают, на что она похожа. И я прошу их позволить мне быть счастливой".