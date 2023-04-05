Визит Владимира Зеленского в Польшу

Euronews

Президент Польши Анджей Дуда вручил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому высшую награду республики — Орден Белого орла.

В среду Зеленский прибыл в Варшаву с первым официальным визитом с начала полномасштабного российского вторжения. Эта поездка необычна тем, что о ней, в отличие от предыдущих визитов украинского президента, было объявлено заранее.

Как ожидается, стороны подпишут ряд соглашений. Среди тем обсуждений — украинские беженцы: Польша приняла полтора миллиона человек, больше, чем другие европейские страны. Также речь пойдёт о новых поставках военной техники Киеву.

Ранее в Варшаве объявили, что Украине уже передают истребители МиГ-29 советского производства, которые стояли на вооружении Польши. Первые несколько МиГов, как сообщается, уже прибыли. Общее число машин официально не называется; по оценкам, речь может идти о 10-20 самолётах — из 28, которые есть у Польши. В середине марта Словакия приняла решение передать Киеву 13 своих МиГов.