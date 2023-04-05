Польша продолжит поставки истребителей Украине

Euronews

Польша готова продолжать поставки истребителей МиГ-29 Киеву — об этом президент Анджей Дуда заявил в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Первые машины уже отправлены. В то же время в Варшаве подчёркивают, что поставка не может быть одномоментной, поскольку истребителям нужен ремонт. Общее число не разглашается, но по оценкам, Киеву могут отправлены большинство из 28 имеющихся у Польши МиГов.

Анджей Дуда, президент Польши:

«Поставлено четыре МиГа, что доводит общее количество до 8. Сегодня я сказал президенту Зеленскому, что мы готовы поставить еще 6 машин, которые проходят техническое обслуживание. По нашим оценкам, они могут быть доставлены в ближайшее время».

Президент Украины выразил благодарность Польше, которая принимает большое число беженцев и одной из первых западных стран начала поставлять Киеву оружие.

Среди прочего, в конце прошлой недели было объявлено, что Украина на американские и европейские средства купит в Польше 100 бронетранспортёров.

Также Анджей Дуда заявил Владимиру Зеленскому, что Варшава будет добиваться для Украины больших гарантий безопасности на июльском саммите НАТО в Вильнюсе.