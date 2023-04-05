Сухие пайки для украинских солдат

Euronews

Помощь Украине принимает различные формы. Так, из Чехии на линию фронта в Украине посылают сухие пайки. Местная компания разработала технологию, которая позволяет сохранять в засушенном виде целые блюда, и конечный продукт в 5 раз легче исходного.

Коробки, загруженные в Прерове, в самом сердце Моравии, направляются в один из главных опорных пунктов войны.

"Мы везём продукты непосредственно фронтовикам в Бахмуте. Загружаем около 10 тысяч пайков, это намного больше, чем если бы мы брали обычные консервы", - говорит Ян Замразил, руководящий гуманитарной организацией "Чехи за Украину".

Компания Freeze Dry уже отгрузила в Украину продуктов питания на сумму 100 000 евро за свой счёт и сейчас организует сбор средств для дополнительных поставок в Украину.

В настоящее время компания производит 20 видов продуктов и вот уже три года как поставляет их в чешскую армию.

"Они подходят для критических ситуаций, таких, как землетрясения или торнадо. На следующий же день, где бы ни возникла проблема, у нас будет еда, которую не нужно готовить", - говорит Рудольф Каловский, менеджер по исследованиям.

В ассортименте полноценные питательные блюда - такие, как гуляш, жареная курица или чили кон карне. По словам компании, еда на вкус как домашняя, её можно легко хранить, транспортировать и безопасно употреблять в пищу в течение 30 лет.