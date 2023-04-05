Дело о терактах в Брюсселе: обвиняемые дают показания

На процессе по делу о терактах 22 марта 2016 в Брюсселе начался допрос обвиняемых. В суд доставили девять предполагаемых исламистов. Пятеро из них уже были осуждены во Франции за участие в террористических нападениях 13 ноября 2015, в том числе Салах Абдеслам, приговорённый к пожизненному заключению. Ещё один, десятый фигурант дела – Усама Атар, – по данным властей, был убит в Ираке или Сирии. Его считают непосредственным руководителем террористов.

На процессе в Брюсселе обвиняемые будут давать показания по темам, на которые разделил вопросы суд. Допрос должен занять несколько недель, а всё разбирательство, как ожидается, продлится как минимум до лета.

Жертвами терактов в Брюсселе 22 марта 2016 стали 35 человек, более 340 получили ранения. Трое террористов-смертников устроили взрывы в аэропорту бельгийской столицы и на станции метро «Малбек». Ответственность за нападения взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».