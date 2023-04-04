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мир

ЮНЕСКО поможет сохранять и восстанавливать объекты культурного наследия в Украине

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Визит руководства ЮНЕСКО в Киев и Одессу призван подчеркнуть важность сохранения и восстановления культурного наследия, разрушенного войной
Визит руководства ЮНЕСКО в Киев и Одессу призван подчеркнуть важность сохранения и восстановления культурного наследия, разрушенного войной   -  Авторское право  Andrew Kravchenko/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
 euronews

ЮНЕСКО продолжает обращать внимание на ущерб, нанесенный войной культурному наследию Украины. У генерального директора этой структуры ООН, Одри Азуле, на вторник намечена поездка в Одессу. Днём ранее президенту Украины были вручены свидетельства о включении исторического центра Одессы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящегося под угрозой. На встрече с Зеленским Одри Азуле чётко подтвердила позицию ЮНЕСКО в конфликте:

"Наша миссия в ЮНЕСКО - быть на вашей стороне, быть на стороне украинского народа, - заявила Одри Азуле, - защищать это культурное наследие, защищать образование, защищать то, что мы имеем, насколько это возможно в соответствии с нашим мандатом".

По данным ЮНЕСКО, с начала российского вторжения в Украине было повреждено 248 памятников, а некоторые были полностью разрушены. Организация оценивает ущерб от разрушений примерно в 2,4 миллиарда евро, а потерю доходов в сфере досуга и туризма - почти в 14 миллиардов евро.

ЮНЕСКО будет поддерживать национальный план по возрождению культурного сектора в Украине, объем которого оценивается примерно в 6,4 миллиарда евро.

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