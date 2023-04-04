Швеция: аресты, связанные с угрозой терактов

Euronews

Пять человек, подобзреваемых в связях с исламистскими группами, были арестованы в Швеции за подготовку террористической атаки. Аресты были произведены в трех разных местах. Пресса сразу же связала рейды со скандалом сожжения Корана перед посольством Турции в январе. При том, что представители отдела по борьбе с терроризмом это отрицают, заместитель руководителя контртеррористического подразделения Сусана Трехорнинг признала, что произошедшее в январе могло спровоцировать угрозу нападения на Швецию или шведские интересы.

Если говорить об интересах, которым был нанесен серьезный ущерб в результате сожжения Корана, то это касается отношений с мусульманскими странами. Так Турция выразила свое негодование от акции и сохранила свое вето на вступление Швеции в НАТО. Стокгольм отказался законодательно запретить публичное сожжение Корана и других религиозных символов.

Аресты этих 5 человек совпали с решением шведской судебной системы отменить запреты на демонстрации, связанные с сожжением священной книги ислама.