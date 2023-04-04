Жители Юга и Среднего Запада готовятся к новой штормовой волне

Euronews

Жителям Юга и Среднего Запада следует готовиться к новой штормовой волне, предупреждают синоптики.

На прошлой неделе непогода - сильнейший атмосферный фронт, вызвавший торнадо в 11 штатах США, - унесла жизни по меньшей мере 32 человек. Людям, разбирающим обломки своих домов в Арканзасе, Айове и Иллинойсе, приходится готовиться к новым испытаниям.

Опасные погодные условия также ожидаются на части территории Миссури, юго-западе Оклахомы и северо-востоке Техаса. Нельзя исключать торнадо, штормовой ветер и град, отмечают в Национальной метеорологической службе.На юге и западе пожарная опасность останется высокой: низкая влажность, обилие сухой растительности и порывы ветра до 113 км/ч.