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мир

Жители Юга и Среднего Запада готовятся к новой штормовой волне

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Последствия торнадо в Салливане, штат Индиана, 3 апреля 2023 г.
Последствия торнадо в Салливане, штат Индиана, 3 апреля 2023 г.   -  Авторское право  Joseph C. Garza/AP
 Euronews

Жителям Юга и Среднего Запада следует готовиться к новой штормовой волне, предупреждают синоптики. 

На прошлой неделе непогода - сильнейший атмосферный фронт, вызвавший торнадо в 11 штатах США, - унесла жизни по меньшей мере 32 человек. Людям, разбирающим обломки своих домов в Арканзасе, Айове и Иллинойсе, приходится готовиться к новым испытаниям.

Опасные погодные условия также ожидаются на части территории Миссури, юго-западе Оклахомы и северо-востоке Техаса. Нельзя исключать торнадо, штормовой ветер и град, отмечают в Национальной метеорологической службе.На юге и западе пожарная опасность останется высокой: низкая влажность, обилие сухой растительности и порывы ветра до 113 км/ч.

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