1 человек погиб, 30 ранены в результате схода с рельсов пассажирского поезда под Гаагой

Euronews

По меньшей мере один человек погиб и около 30 получили ранения в результате схода с рельсов пассажирского поезда в Нидерландах. Как сообщили представители спасательной службы, большей части пострадавших помощь оказана на месте. Люди с более серьезными травмами доставлены в близлежащую больницу. Специалисты работают над устранением последствий аварии, чтобы восстановить движение поездов.

Инцидент произошел в районе деревни Воорсхотен в провинции Южная Голландия в ночь на вторник. Как сообщается, пассажирский поезд врезался в строительное оборудование. Детали неуточняются. Местные СМИ утверждают, что речь идет о передвигающемся по рельсам кране.

По предварительным данным, в поезде находилось 50-60 человек. По информации от очевидцев, передняя часть состава сошла с рельсов и оказалась в поле, средняя - завалилась на бок, а в хвостовой части начался пожар, который был быстро потушен.

Деревня Воорсхотен располагается между Гаагой и Лейденом. Из-за инцидента движение поездов на этом участке приостановлено.