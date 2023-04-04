Финляндия становится 31-м членом НАТО

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Финляндия в этот вторник присоединяется к НАТО - в годовщину основания альянса 4 апреля 1949 года. Перед штаб-квартирой в Брюсселе появится новый, 31-й флагшток.

Процесс вступления Финляндии в НАТО стал самым быстрым в истории организации, отмечают наблюдатели. Ему предшествовали три десятилетия военного нейтралитета. В ходе торжественной церемониии во дворе брюссельской штаб-квартиры документы о присоединении передадут госсекретарю США - хранителю учредительного договора организации, а затем здесь будет поднят флаг Финляндии, между полотнищами Эстонии и Франции, в алфавитном порядке.

Наступает прекрасный день для безопасности Финляндии, для безопасности Северных стран и для НАТО в целом. Швеция в результате также станет более безопасной Йенс Столтенберг генеральный секретарь НАТО

И хотя премьер-министр Санна Марин, ставшая вместе с президентом Финляндии инициатором вступления в НАТО, потеряла свой пост по итогам воскресных выборов, поддержка населением членства в североатлантическом альянсе продолжает оставаться повсеместной.

Имеющая общую границу с Россией протяженностью 1 300 километров, Финляндия, как и соседняя Швеция, подала заявку на вступление в НАТО 10 месяцев назад, вскоре после российского вторжения в Украину.

С сегодняшнего дня на страну распространяется действие статьи 5-й устава альянса в рамках обязательств по коллективной обороне, согласно которой нападение на одного члена "будет рассматриваться как нападение на всех".

Присоединение этой и, как надеется Йенс Столтенберг, ещё одной скандинавской страны является демонстрацией того, что "дверь в НАТО остается открытой".

Позиция НАТО остается неизменной: Украина станет членом Альянса... Но главная задача на данный момент - её выживание как суверенной и независимой страны, иначе нет смысла говорить о членстве Йенс Столтенберг генеральный секретарь НАТО

Министры иностранных дел стран НАТО встретятся с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и обсудят "долгосрочную поддержку" Киева. Для этого во вторник организовано заседание Комиссии НАТО-Украина, несмотря на возражения Венгрии.