Зеленский осудил убийства мирных жителей в Константиновке

Зеленский осудил убийства мирных жителей в КонстантиновкеКомментарии
Владимир Зеленский осудил убийства мирных жителей города Константиновка российскими военными. Накануне, как сообщил президент Украины в своем вечернем обращении, по меньшей мере 6 человек погибли в результате продолжительного обстрела этого района.
Национальная полиция Украины опубликовала кадры, на которых видны последствия ракетного удара: тела на земле и серьезные повреждения зданий.
Министерство обороны России объявило о нанесении поражений подразделениям ВСУ огнем артиллерии в ряде населенных пунктов Харьковской области, а также о пресечении действий 6 диверсионно-разведывательных групп.
Кроме того, как утверждается, российская авиация нанесла ракетные удары "по замаскированным украинским военным объектам и технике".
Тем временем российские войска продолжают осаду Бахмута.
Эксперты отмечают, что война в Украине все больше становится позиционной. А в ней, как говорят украинские командиры, главное - копать, пока есть возможность, так как "чем глубже окоп, тем больше шансов выжить".