Зеленский осудил убийства мирных жителей в Константиновке

Владимир Зеленский осудил убийства мирных жителей города Константиновка российскими военными. Накануне, как сообщил президент Украины в своем вечернем обращении, по меньшей мере 6 человек погибли в результате продолжительного обстрела этого района.

Национальная полиция Украины опубликовала кадры, на которых видны последствия ракетного удара: тела на земле и серьезные повреждения зданий.

Сегодня российские террористы снова ударили по Константиновке Донецкой области. По обычным жилым кварталам. В результате этого российского обстрела погибли шесть человек. Три женщины, трое мужчин. Обычные жители обычного городка в Донбассе Владимир Зеленский президент Украины

Министерство обороны России объявило о нанесении поражений подразделениям ВСУ огнем артиллерии в ряде населенных пунктов Харьковской области, а также о пресечении действий 6 диверсионно-разведывательных групп.

Кроме того, как утверждается, российская авиация нанесла ракетные удары "по замаскированным украинским военным объектам и технике".

Тем временем российские войска продолжают осаду Бахмута.

Эксперты отмечают, что война в Украине все больше становится позиционной. А в ней, как говорят украинские командиры, главное - копать, пока есть возможность, так как "чем глубже окоп, тем больше шансов выжить".