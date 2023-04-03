Яков Милатович победил на выборах президента Черногории

Бывший министр экономического развития Черногории Яков Милатович победил на выборах президента страны, набрав во втором туре около 60% голосов.

Таким образом тридцатилетняя эпоха правления Мило Джукановича, который уже признал свое поражение, завершилась.

Для многих граждан страны это событие стало долгожданным - после оглашения результатов они устроили массовые стихийные праздничные шествия по всей стране. Люди запускали фейерверки, зажигали файеры, а также скандировали оскорбительные кричалки в адрес Джукановича, появившиеся в период массовых протестных шествий в защиту православной церкви в 2019-2020 годах.

Милатович является прозападным политиком. Он пообещал, что до конца его президентского срока Черногория вступит в Евросоюз,

Кроме того он заверил, что время распрей с Сербией ушло в прошлое вместе с Джукановичем.

Черногория вляется парламентской республикой, и глава государства выполняет в основном представительские функции. Однако фигура президента имеет серьезное значение при формировании кабинета министров и выдвижении кандидатуры премьера.