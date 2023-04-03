Наркоторговцы Марселя в очередной раз устроили чистку в своих рядах

Французский Марсель пережил несколько часов уличного насилия в ночь с воскресенья на понедельник. В перестрелках погибли трое молодых людей, связанных с торговлей наркотиками. Одному из погибших было всего 16 лет. Еще восемь человек были ранены, двое из них находятся в критическом состоянии.

Две перестрелки произошли около полуночи в кварталах на севере города, вызвав панику среди населения.

"Участники перестрелки пытались скрыться, но их, увы, преследовали другие, - рассказал сотрудник полиции Эдди Сид. - Некоторых прикончили выстрелами в упор, другие пытались скрыться на автомобиле, но по их машине пустили автоматную очередь".

Ещё одна перестрелка произошла час спустя в центральном квартале Ла Жольет, вблизи Старого марсельского порта.

С начала этого году уже 13 человек были убиты в Марселе в результате - как предполагает полиция - сведения счетов между группировками, связанных с наркотрафиком.