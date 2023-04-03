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мир

Цены на нефть взлетели после решения ОПЕК+ сократить добычу

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Архивное фото
Архивное фото   -  Авторское право  AP Photo
 Ирина Шелудкова

Цены на нефть взлетели на 7% после решения ОПЕК резко сократить квоты на добычу почти на 1,5 млн баррелей в день с мая в дополнение к действующему плану. В организация стран-экспортеров заявляют, что превентивные меры нацелены на поддержание  стабильности нефтяного рынка.

Саудовская Аравия сократит добычу на 500 тыс. баррелей в сутки.

Комментирует рыночный аналитик Мохаммед Али Ясин:

"Финансовый кризис или банковский кризис, начавшийся в США в последние две-три недели и в Европе с Credit Suisse, я думаю, увеличил возможности того, что развитые экономики войдут в рецессию быстрее и раньше, чем люди думали, и, возможно, на более длительный срок. Вторая основная причина, на мой взгляд, заключается в том, что восстановление Китая, когда все подозревали, что Китай восстановится с точки зрения экономического спроса, вероятно, происходит медленнее, чем ожидалось".

Россия объявила, что до конца года продлевает свое решение о добровольном сокращении добычи с марта на 500 ты. баррелей. 

В Вашингтоне решение ОПЕК назвали нецелесообразным с учетом неопределенности рынка. Белый дом ищет решения, чтобы поддерживать цены на низком уровне для американских потребителей.  В США обвиняют Саудовскую Аравию в поддержке интересов России. 

По оценкам экспертов, стоимость нефти может возрасти на 10 долларов за баррель.

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