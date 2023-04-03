Хашим Тачи: полевой командир, президент, обвиняемый

Euronews

Хашим Тачи был одним из основателей и полевым командиром "Освободительной армии Косово" (АОК). Военизированное объединение в конце девяностых боролось за независимость от Югославии. Конфликт унес жизни около 13 тысяч человек.

В Сербии АОК считают террористической организацией, в то время как большинство косовских албанцев называют ее действия справедливой самообороной.

В феврале 1999 года Тачи возглавлял делегацию косовских албанцев на Международной конференции во французском Рамбуйе. В марте в противостояние сепаратистов и югославской армии вступило НАТО. В результате Белград согласился на вывод войск из Косова и ввод миротворческих сил под эгидой ООН.

После того как АОК прекратила существование, влиятельные командиры, включая Тачи, заняли место в политических структурах края.

Осенью 2007 года партия Тачи одержала победу на парламентских выборах. В январе Тачи был избран премьер-министром. Именно при нем Косово в одностороннем порядке провозгласило свою независимость и вскоре было признано многими странами мира.

В 2016 году Тачи стал президентом частично признанной республики Косово. Однако в 2020, на фоне предъявленных ему судом обвинений, политик ушел в отставку.