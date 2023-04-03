Суд в Гааге: Хашим Тачи объявил о своей невиновности

В Гааге, Нидерланды, возобновились судебные слушания по делу о военных преступлениях и преступлениях против человечности в Косове.

Бывшему президенту частично признанной республики Хашиму Тачи предъявлены обвинения по десяти пунктам. В начале заседания он заявил, что не признает себя виновным.

О своей невиновности заявили еще трое фигурантов процесса, входившие, как и Тачи, в руководство Освободительной армии Косова, которая военными методами добивалась независимости края от Югославии в конце 90-х годов.

На сегодняшнем заседании прокурор представит обвинительное заключение. Хашима Тачи, Якупа Красничи, Кадри Весели и Реджепа Селими обвиняют в пытках, убийствах, лишении свободы и других преступлениях против сербов, цыган, а также албанцев, которых они считали нелояльными.

После этого выступят адвокаты жертв. В этом деле в общей сложности имеют статус свидетелей обвинения 140 человек.

Заседания будут проходить в течение трех дней, до 5 апреля включительно.

В декабре 2022 года суд приговорил бывшего командующего Освободительной армии Косова (АОК) Салиха Мустафу к 26 годам тюрьмы, признав его виновным в военных преступлениях.

Спецсуд по Косову в Гааге создан властями частично признанной республики для расследования военных преступлений, совершённых членами АОК.