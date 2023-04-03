Первый в истории звонок по мобильнику был сделан 50 лет назад

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"Это самый первый портативный сотовый телефон", - говорит Марти Купер. Этого 94-летнего американского инженера называют "отцом мобильных телефонов".

Первый в истории звонок по сотовому телефону Купер сделал 3 апреля 1973 года. Аппарат он разработал с командой коллег из компании Motorola и решил позвонить из Нью-Йорка своему сопернику из Bell System, Джоэлу Энгелю.

"Я сказал: "Джоэл, это Мартин Купер. Он сказал: "Привет, Марти". "Джоэл, я говорю с тобой по сотовому телефону. И это настоящий сотовый телефон: персональный, портативный, ручной. Думаю, что на том конце линии ему только и оставалось, что заскрипеть зубами".

Но потребовалось ещё 10 лет, чтобы первый мобильный телефон появился на рынке. Motorola DynaTAC 8000X 1983 года выпуска стоил 4 000 долларов. Сегодня Марти Купер считает, что люди слишком зациклены на его детище, но сохраняет веру в будущее.

"Я сокрушаюсь, когда вижу, как кто-то переходит улицу и смотрит в свой мобильный телефон. Это очень обычное явление, они не в своем уме. Но нужно верить в человечество, и я верую. Люди рано или поздно всё поймут".

По данным ООН, к концу 2022 года мобильные телефоны имели уже 3/4 три людей старше 10 лет