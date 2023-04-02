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США

В США растет число жертв разрушительных торнадо

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 Euronews
Многие люди лишились своих домов
Многие люди лишились своих домов   -  Авторское право  Nick Rohlman/The Gazette via AP

В США жертвами удара стихии стали уже не менее 26 человек. Штормы и торнадо обрушились по меньшей мере на семь штатов, наибольшее число погибших зафиксировано в Арканзасе, Индиане и Теннесси.

В Арканзасе, где торнадо практически уничтожил центр города Литтл-Рок, разбирают завалы. 

"Сейчас для меня главное расчистить все, что я могу, убрать это, затем попробовать оказать помощь кому-то еще, потом посмотреть в каком состоянии находится школа и что можно сделать, чтобы навести порядок ", — говорит местная жительница Хейди Дженкинс. 

Непогода оставила на своем пути разрушенные жилые дома и объекты инфраструктуры, доступ к электричеству потеряли 650 тысяч потребителей.

По итогам только одной пятницы в регионе были зарегистрированы свыше 50 торнадо. В зоне риска находятся свыше 75 миллионов человек.