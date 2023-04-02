В США растет число жертв разрушительных торнадо

В США жертвами удара стихии стали уже не менее 26 человек. Штормы и торнадо обрушились по меньшей мере на семь штатов, наибольшее число погибших зафиксировано в Арканзасе, Индиане и Теннесси.

В Арканзасе, где торнадо практически уничтожил центр города Литтл-Рок, разбирают завалы.

"Сейчас для меня главное расчистить все, что я могу, убрать это, затем попробовать оказать помощь кому-то еще, потом посмотреть в каком состоянии находится школа и что можно сделать, чтобы навести порядок ", — говорит местная жительница Хейди Дженкинс.

Непогода оставила на своем пути разрушенные жилые дома и объекты инфраструктуры, доступ к электричеству потеряли 650 тысяч потребителей.

По итогам только одной пятницы в регионе были зарегистрированы свыше 50 торнадо. В зоне риска находятся свыше 75 миллионов человек.