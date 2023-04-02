Умер японский композитор Рюити Сакамото

Известный японский композитор Рюити Сакамото умер на 72-м году жизни. Об этом сообщила в воскресенье основанная им в свое время звукозаписывающая компания Commons.

В последние годы композитор боролся с раком. В июне 2022 года стало известно, что у него уже четвертая стадия заболевания.

Сакамото является лауреатом множества наград, в том числе премии "Оскар" за лучшую музыку к фильму Бернардо Бертолуччи "Последний император" (1987), в котором он сыграл одну из ролей.

В 1984 году композитор получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА) за знаковую музыку к картине Нагисы Осимы "Счастливого рождества, мистер Лоуренс" (1982), в которой он также исполнил одну из ролей вместе с Такэси Китано, Дэвидом Боуи и Томом Конти.

Всемирная известность пришла к Сакамото в конце 1970-х годов, когда он выступал в составе группы Yellow Magic Orchestra. Этот коллектив был одним из первых, кто стал играть в стиле футуристического техно-попа, делая один из основных акцентов на синтезаторах. Участники группы искали вдохновение в традиционной японской музыке, дискотеках и аркадных играх. Их композиция Computer Game в 1978 году попала в первую двадцатку хит-парада в Великобритании и была продана тиражом 400 тысяч экземпляров.