Протесты в Израиле: полиция применила водометы в Тель-Авиве

Сотни тысяч жителей Израиля вновь присоединились к демонстрациям против проекта судебной реформы, несмотря на решение премье-министр Биньямину Нетаньяху отложить принятие документа до следующей парламентской сессии.

Самая массовая акция состоялась в Тель-Авиве. Полицейские применили водометы для разгона демонстрантов, заблокировавших шоссе "Аялон". Задержаны десятки людей.

"Я рада, что стороны ведут переговоры, я этого хотела, и я надеюсь, что они смогут прийти к соглашению, но пока нет причин для прекращения протестов", — говорит участница демонстрации Мерав Мейда.

Судебная реформа разделила страну, вызвав самый серьезный внутренний кризис за последние годы. Критики уверены, что реформа разрушит систему сдержек и противовесов. Нетаньяху и его сторонник заявляют, что судебная власть обладает чрезмерным влиянием на решения законодательных и исполнительных органов.

Переговоры правительственной коалиции и оппозиции проходят под эгидой президента, но эксперты говорят, что уверенности в компромиссе нет.