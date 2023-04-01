Зеленский уверен в "новом Нюренберге для рашистов"

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Международный уголовный суд выдаст ордеры на арест российских военных преступников и вынесет им приговоры. "Будет новый Нюрнберг — в отношении рашистов", — заявил глава государства в видеообращении в годовщину освобождения Бучи от российской оккупации.

"Главное слово сегодня — справедливость. Справедливость — для нашего государства, для всех наших людей, потерявших родных, близких, потерявших здоровье, дом, нормальную жизнь из-за российской агрессии, из-за террора оккупанта. Состоялись наши специальные мероприятия в Буче, в годовщину освобождения города, и в Киеве. Саммит и переговоры, вторая конференция United for Justice — "Объединенные ради справедливости". Все это — чтобы ускорить, сделать более энергично глобальную работу ради трибунала по агрессии России, ради новых ордеров от Международного уголовного суда на арест российских военных преступников, ради законных и справедливых приговоров, которые должны получить все российские убийцы и палачи. И они получат. Стопроцентно. Мы это обеспечим. Найдем форматы, найдем инструменты", - сказал Зеленский.

31 марта в Украине состоялся первый Бучанский саммит, в нем приняли участие представители около 50 стран. По итогам этой встречи украинский лидер заявил, что победа Украины в войне с Россией является "приоритетом номер один" и трибунал будет создан после победы.

Владимир Зеленский посетил Бучу с лидерами Хорватии, Молдавии, Словакии и Словении, где прошла траурная церемония в память о жертвах российской военной агрессии.

"То, что произошло в Буче, российская армия делает везде", — сказал Зеленский в Киеве.

По его словам, трагедия в Буче стала примером "системного геноцидного насилия, которое является сутью действий России на всех оккупированных территориях Украины".

По украинским оценкам, около 1400 мирных жителей погибли в районе Бучи, из них 637 — в самом городе.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил о создании совместных рабочих групп с МУС. "Будем создавать рабочие группы task forces по конкретным уголовным производствам, которые мы как Украина будем готовы передать в Международный уголовный суд", — заявил генпрокурор.

В видеообращении госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Соединенные Штаты "будут продолжать добиваться ответственности и справедливости столько, сколько потребуется".

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу обвинил Москву в том, что она "допускала и даже поощряла" военные преступления в Украине.

"Российская агрессия привела к систематическим военным преступлениям против Украины и ее населения", — сказал он в видеообращении, прозвучавшем на встрече в Киеве. По словам Макрона, это происходит с "явной целью подчинить себе украинский народ с помощью насилия".