Украинским военным помогают пережить ПТСР

Каждую неделю около сотни украинских военных, переживающих посттравматическое стрессовое расстройство, проходят короткую реабилитацию в специальном центре. Многие страдают от бессонницы и ночных кошмаров. В центре побывали журналисты датской радиовещательной корпорации DR.

“Я видел как пули проходили сквозь деревья и летели дальше. Их невозможно видеть, но можно слышать, это свистящий звук”, — рассказывает военный по имени Никон, который провел на линии фронта несколько месяцев.

“Нужно, чтобы они вернулись на фронт и завершили свою задачу. Если они останутся здесь на две или три недели, в таких условиях это очень долго", — объяснил датским журналистам Александр Васильковский из проекта Invincibility Foundation.

Специалисты предлагают военным различные виды терапии. За последние полгода помощь здесь получили несколько тысяч солдат.