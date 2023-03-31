"Cмехотворными" назвали в Белом доме обвинения в адрес журналиста Wall Street Journal, задержанного в четверг в Екатеринбурге и арестованного чуть позже по решению Лефортовского суда в Москве.

Глава американской дипломатии Энтони Блинкен заявил, что "крайне обеспокоен громким арестом американского журналиста", как сообщили в ФСБ, "при передаче секретных сведений". В Госдепартаменте уточнили, что связались с Москвой, чтобы получить консульский доступ к задержанному. Джо Байден был немедленно проинформирован о ситуации; Белый дом сообщил, что находится в контакте с его семьей.

Это обвинение в шпионаже просто смехотворно. Преследование американских граждан российским правительством неприемлемо. Мы осуждаем задержание г-на Гершковича самым решительным образом. Мы также осуждаем продолжающиеся преследования и репрессии российского правительства в отношении журналистов Карин Жан-Пьер пресс-секретарь Белого дома

Арест российскими спецслужбами Эвана Гершковича осудил и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. "Журналисты должны иметь возможность свободно исполнять свои профессиональные обязанности и заслуживают защиты", - написал он в Твиттере.

Обеспокоенность растущей тенденцией задержания репортёров при выполнении ими своей работы выразили и в ООН.

Генеральный секретарь ООН в очередной раз выразил озабоченность растущей тенденцией преследований, задержаний или того хуже в отношении журналистов - просто за то, что они выполняют свою работу Стефан Дюжаррик пресс-секретарь генерального секретаря ООН

Обозреватели называют задержание на Урале корреспондента Wall Street Journal по подозрению в шпионаже "беспрецедентным случаем в новейшей истории страны".

ФСБ сообщила об этом утром 30 марта. По версии спецслужб, Гершкович, «действуя по заданию американской стороны», якобы «осуществлял сбор сведений», составляющих гостайну, о деятельности «одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». В отношении журналиста возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»); наказание по ней предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.