Белый дом: обвинения журналиста Wall Street Journal в шпионаже "смехотворны"Комментарии
"Cмехотворными" назвали в Белом доме обвинения в адрес журналиста Wall Street Journal, задержанного в четверг в Екатеринбурге и арестованного чуть позже по решению Лефортовского суда в Москве.
Глава американской дипломатии Энтони Блинкен заявил, что "крайне обеспокоен громким арестом американского журналиста", как сообщили в ФСБ, "при передаче секретных сведений". В Госдепартаменте уточнили, что связались с Москвой, чтобы получить консульский доступ к задержанному. Джо Байден был немедленно проинформирован о ситуации; Белый дом сообщил, что находится в контакте с его семьей.
Арест российскими спецслужбами Эвана Гершковича осудил и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. "Журналисты должны иметь возможность свободно исполнять свои профессиональные обязанности и заслуживают защиты", - написал он в Твиттере.
Обеспокоенность растущей тенденцией задержания репортёров при выполнении ими своей работы выразили и в ООН.
Обозреватели называют задержание на Урале корреспондента Wall Street Journal по подозрению в шпионаже "беспрецедентным случаем в новейшей истории страны".
ФСБ сообщила об этом утром 30 марта. По версии спецслужб, Гершкович, «действуя по заданию американской стороны», якобы «осуществлял сбор сведений», составляющих гостайну, о деятельности «одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». В отношении журналиста возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»); наказание по ней предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.