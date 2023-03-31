Авария у Темпе: железнодорожному инспектору предъявлены обвинения

Железнодорожному инспектору, находившемуся на дежурстве в ночь столкновения поездов у греческого городка Темпе, предъявлены обвинения. В пятницу он был заключен под стражу, через месяц после крупнейшей в истории Греции железнодорожной катастрофы, унёсшей жизни 57 человек.

63-летнему Димитрису Николау предъявлено обвинение в "нарушении безопасности движения", повлекшем гибель многих людей, и "убийстве по неосторожности". Он стал вторым задержанным по громкому делу; ему грозят от десяти лет до пожизненного заключения.

59-летний Василис Самарас - начальник станции, также находящийся под стражей, признал свою ответственность за лобовое столкновение пассажирского и товарного поездов в Темпе, недалеко от города Лариса. В ту ночь два поезда проехали несколько километров по одному пути, после чего столкнулись лоб в лоб. Среди 57 жертв и десятков раненых было много молодых людей, возвращавшихся в известный университетский центр Салоники после длинных выходных.

Авария высветила хроническое недофинансирование и структурные проблемы греческих железных дорог, в частности задержку с модернизацией систем безопасности. В стране поднялась волна протестов, так 8 марта 65 000 человек вышли на улицы по всей стране, в том числе более 40 тысяч в Афинах.

В пятницу стало известно, что повреждённая в результате аварии железнодорожная линия Афины - Салоники, главная в стране, возобновит работу 3 апреля.