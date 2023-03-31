"Никогда не простим": 31 марта — годовщина освобождения Бучи

Ровно год назад мир с ужасом увидел фотографии и видео, снятые на улицах Бучи. Российские войска ушли из Киевской области, оставив после себя сотни трупов, многие из которых просто лежали на дорогах.

"Когда деоккупировали Бучу, мы увидели, что дьявол не где-то там — он на земле", — написал сегодня в соцсетях Владимир Зеленский и добавил: "не забудем жертв", "никогда не простим". Президент Украины также вручил Буче знак отличия "город-герой".

Сейчас жизнь понемногу возвращается в город, но его жители едва ли смогут полностью оправиться от потрясения.

"Страшные были времена. Только когда дали "зеленый коридор", тогда мы смогли выехать. Выезжали очень страшно, на трассе их [российских военных] было много, конечно. Слава Богу, что мы остались живы и смогли выбраться отсюда", — рассказывает местная жительница Наталья Плеса.

Многие жертвы были похоронены в братской могиле около местной церкви.

"Для нас очень важно жить не прошлым, а будущим. Для того чтобы жить будущим, нужно не просто победить, не просто заставить сдаться наших оккупантов, вынужденных соседей. Очень важно, чтобы зло было наказано", — считает протоиерей Андрей Головин.

По предварительным данным, от рук российских военных погибли не менее 450 мирных жителей Бучи. Москва отрицает это и называет кадры постановочными. Международные прокуроры расследуют убийства как военные преступления.