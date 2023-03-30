Владимир Зеленский о значении Бахмута

Украина оказывает упорное сопротивление российскому наступлению в Бахмуте в ожидании контрнаступления в ближайшие недели. В течение нескольких месяцев российская и украинская армии истощают друг друга в битве за контроль над городом, который, по мнению военных аналитиков, не имеет большого стратегического значения. Однако морально-психологическая ценность огромна для каждой из воюющих сторон. Так считает и украинский лидер, Владимир Зеленский:

"Для Путина это будет победа. И он будет продавать эту победу. Он продаст эту победу Западу, своему народу, Китаю, Ирану, всем странам... Он продаст победу всему обществу. Но это лишь первый шаг. Но, позвольте, минуточку! [Он скажет:] "Я приму решение по Украине". А потом ещё один шажок, еще шажок, снова и снова..."

В прошлый вторник президент Украины посетил линию фронта, чтобы поднять боевой дух в войсках. В интервью, данном во время поездки, Владимир Зеленский заявил, что намерен разрушить великую "стену молчания" Китая, ключевой страны в разрешении конфликта в Украине.

"Конечно, я шлю приглашения председателю Китая, лидеру Китая по всем дипломатическим каналам, по публичным и частным каналам, - подтвердил свои планы президент Зеленский. - Я хочу с ним пообщаться. Ведь я с ним уже общался до начала полномасштабной войны. Но в течение всего этого года, уже больше года, у нас не было контактов, и я жду, когда же наконец наши команды найдут общее решение".

По мнению Зеленского, визит Си Цзиньпина в Москву не принёс для Кремля желаемых результатов. И теперь настала очередь Украины поучаствовать в диалоге.