Интернет-расследователи развенчали постановочное видео

Прокремлевские группы были пойманы за руку на постановке видео, на котором украинские солдаты якобы издеваются над женщиной и ее ребенком.

В видеоролике, снятом на автомобильную камеру женщины, машина с украинским флагом останавливается, и двое мужчин в камуфляже выскакивают из нее и начинают оскорблять женщину, а затем, похоже, стрелять по ее машине, в то время как рядом с ней сидит ребенок.

Двухминутный видеоклип вызвал возмущение среди промосковских чиновников, которые широко распространили его, утверждая, что это доказательство того, что украинские войска издеваются над гражданскими лицами.

В этом ныне удаленном твите МИД России назвал украинских солдат на видео нацистами, что является стандартным пропагандистским приемом, используемым Кремлем с самого начала вторжения.

Однако интернет-расследователи быстро развенчали это видео. Группа добровольцев-исследователей GeoConfirmed смогла точно определить место, где оно было снято. Проанализировав направление линий электропередачи, а также дороги и расположение деревьев, твиттер-аккаунт определил, что действие происходило здесь, в Макеевке, в оккупированной Россией Донецкой области.

Таким образом, нет никакого смысла в том, чтобы эта дорога патрулировалась украинскими солдатами, если она находится под полным контролем России. Еще один интересное замечание, которое было сделано, это поведение предполагаемых украинских солдат. Если они находятся на оккупированной территории, почему они ведут себя так расслабленно?

Более того, в Украине были запрещены камеры видеонаблюдения с самого начала вторжения. В соответствии с законом, камера женщины должна была быть конфискована.

Выводы GeoСonfirmed также подтвердил Moscow Calling в Телеграме. Один из подписчиков даже отправился в тот район и смог сфотографировать окрестности, на которых видно четкое совпадение формы ветвей деревьев на этом и на постановочном видео.

Даже прокремлевские Telegram-каналы признали, что это видео - фальшивка. Этот провоенный канал заявил: "Видео - фальшивка. Наши ребята неуклюже практикуются в проведении подобных информационных операций. Нашим ребятам еще многому предстоит научиться".