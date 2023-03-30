Швейцарский суд вынес приговор по делу о счетах друга Путина Сергея Ролдугина

Четверо бывших сотрудников Швейцарского Газпромбанка осуждены по делу о возможном сокрытии средств Владимира Путина. Суд в Цюрихе назначил им крупные штрафы на общую сумму до нескольких сот тысяч евро условно. В приговоре сказано, что они не провели надлежающую проверку средств, которые поступали на счета российского виолончелиста Сергея Ролдугина, и не удостоверились в том, что эти деньги не имеют отношения к Путину.

Фигуранты дела – трое россиян и гражданин Швейцарии – все обвинения отвергали.

В основе разбирательства лежат данные из так называемого «Панамского досье» 2016 года. Согласно материалам этой утечки, музыкант, которого относят к близким друзьям Владимира Путина, акционер банка «Россия», косвенно и напрямую владел офшорными компаниями с миллиардными оборотами.

Впоследствии российский президент подтвердил и близость с Ролдугиным и подлинность документов. Он заявлял, что никаких конкретных обвинений в расследованиях об офшорах не увидел, а сами публикации связал с некими сотрудниками американских учреждений.