Французская жандармерия в столкновениях с протестантами

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Альпы в этот четверг проходит на фоне продолжающихся забастовок в связи с вызывающей разногласия пенсионной реформой, а также ожесточенных протестов против строительства водохранилищ в населенных пунктах по всей Франции.

Французские активисты призвали к митингам по всей стране вечером в четверг, чтобы выразить свой гнев против эскалации насилия на улицах.

В субботу более 25 000 человек собрались в деревне Сент-Солин на западе Франции, чтобы выразить протест против строительства так называемых мега-бассейнов, утверждая, что они нанесут ущерб уже истощенным рекам и биоразнообразию в регионе.

Протест быстро перерос в столкновения, в результате которых пострадали более 200 демонстрантов.

Один человек потерял глаз после попадания снаряда, выпущенного полицией, а двое других, по словам организаторов, по состоянию на вечер четверга все еще находились в коме.

Но основной спор сейчас заключается в том, препятствовали ли правоохранительные органы вмешательству служб экстренной медицинской помощи?

На записи, опубликованной французским изданием Mediapart в координации с Лигой прав человека, слышен телефонный разговор между адвокатом и сотрудником скорой помощи. Он объясняет, что ни вертолет, ни машина скорой помощи не могут попасть в эту зону из-за распоряжения правоохранительных органов.

Национальная жандармерия заявила, что эти обвинения - фальшивые, утверждая через Твиттер, что они помогали в эвакуации и оказывали медицинскую помощь раненым демонстрантам.

В отчете о субботнем столкновении генеральный директор национальной жандармерии (подразделения вооруженных сил) назвал применение силы "пропорциональным".

Между тем, родители обоих мужчин, находящихся в коме, подали в среду жалобы, обвинив правоохранительные органы в "попытке убийства".