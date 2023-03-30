Белорусское МВД подтвердило задержание в Минске Алексея Москалёва

Россиянин Алексей Москалёв, сбежавший из-под домашнего ареста перед вынесением ему приговора за "дискредитацию" армии, задержан в Минске. Эту информацию подтвердили в МВД республики. Сообщается, что мужчина находится во временном изоляторе.

28 марта отца-одиночку приговорили к двум годам лишения свободы за посты о войне в социальных сетях.

Дело на Москалёва завели после того, как его дочь подросток нарисовала в школе антивоенный рисунок. Тогда Москалёва поместили под домашний арест, его дочку забрали в приют.