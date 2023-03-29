Куб: AR-15 - символ насилия?

Шесть человек, включая трех детей, были убиты в результате массовой стрельбы в Нэшвилле в христианской начальной школе в понедельник в США, штате Теннесси. Нападавший, которого вы видите на этих кадрах, был идентифицирован официальными лицами как Одри Хейл, 28-летняя бывшая ученица школы.

После трагического инцидента этот твит снова стал вирусным в социальных сетях, вызвав призывы к ужесточению законов об оружии в стране. В этом сообщении подразумевается, что большинство недавних массовых расстрелов в стране, в том числе и в Нэшвилле, были совершены с использованием оружия AR-15.

Правда ли это? Мы рассмотрели это утверждение более подробно.

Прежде всего, AR-15 - это полуавтоматическое оружие, что означает: стрелок должен нажать на курок, чтобы произвести каждый выстрел. Они также являются самыми продаваемыми винтовками в США. Каждый двадцатый взрослый, около 16 миллионов человек, владеет по крайней мере одним AR-15, по данным Washington Post.

Это оружие стало символом эпидемии насилия в стране. Десять из 17 самых смертоносных массовых расстрелов в стране с 2012 года были связаны с оружием AR-15. Здесь, в Кубе, мы прошлись по этому списку в Твиттере и обнаружили, что это утверждение, к сожалению, верно.

Оружие типа AR-15 использовалось почти во всех, упомянутых здесь массовых расстрелах, кроме одного. Вот он: стрельба в ночном клубе Pulse в Орландо в 2016 году, в результате которой погибли 49 человек. В том инциденте использовалось другое оружие под названием Sig Mauer MCX.

Кроме того, тип оружия, использованного в стрельбе в Боулдере 2021 года, в результате которого погибли десять человек, пока не разглашается. Но, по данным Общественного радио Колорадо, это, скорее всего, был не AR-15.

В случае со стрельбой в Нэшвилле, The Cube идентифицировал одну из винтовок, использованных нападавшим, как винтовку Grunt-III AR-15, произведенную компанией LeadStar.

Стрельба в школе в Нэшвилле - 131-й по счету массовый расстрел, произошедший в США в этом году, согласно данным Архива оружейного насилия по состоянию на утро вторника. То есть, массовых расстрелов было больше, чем дней в году.