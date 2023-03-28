Вирусные видео с французских протестов: правдивые или вводящие в заблуждение

Во вторник пройдет 10-й день забастовок во Франции против пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона.

Тысячи людей выходят на улицы, чтобы выразить свой гнев после того, как правительство Макрона провело закон через парламент без голосования, используя специальный конституционный пункт.

Сообщалось о жестоких столкновениях между протестующими и полицией, и многие видео стали вирусными в социальных сетях.

Мы изучили некоторые видео, которыми чаще всего делились в Твиттере, чтобы определить, какие из них являются правдивыми, а какие вводят в заблуждение.

Начнем с этого видео. Им поделились тысячи раз.

Утверждается, что на нем показана национальная жандармерия, которая вмешивается в столкновения между французской антипротестной полицией и демонстрантами и заявляет полицейским, что их методы слишком жестоки.

Этот французский левый политик Бастьян Лашо написал в Твиттере видео, в котором говорится: «Даже жандармам стыдно от жестоких действий антипротестной полицейской бригады, и они вынуждены привести их в чувство. Быстро расформируйте это вредоносное подразделение».

Мы нашли оригинальное видео, но оно на самом деле датируется июнем 2020 года и было сделано во время акции протеста против полицейского насилия в Париже, так что не имеет ничего общего с недавними демонстрациями против пенсионной реформы.

А вот это видео, которым также массово поделились в Твиттере, вызвало изумление тысяч людей по всему миру.

На нем изображены посетители, невозмутимо сидящие в ресторане и не обращающие внимание на то, что на заднем плане горит огонь.

Это видео настоящее и было снято во время недавних протестов, но не в Лионе, как утверждается в первоначальном твите.

Французская газета Liberation обнаружила, что оно было снято в Сент-Этьене, недалеко от Лиона, 20 марта.

Владелец ресторана сообщил французским СМИ, что посетители спокойны, потому что пожарные уже начали тушить пожар снаружи.