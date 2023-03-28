Поврежденный "Союз МС-22" без экипажа вернулся на Землю

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-22" без экипажа приземлился по расписанию в казахстанской степи юго-восточнее города Жезказган.

15 декабря на этом корабле произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования. По данным расследования, "Союз МС-22" был поврежден в результате удара спорадическим метеороидом.

Миссия космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта НАСА Фрэнка Рубио продлена на корабле "Союз МС-23", они вернутся на Землю в сентябре.

Запуск "Союз МС-22" стал первым в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА о проведении перекрестных полетов.

Центр управления полетами сообщил, что на спускаемом аппарате корабля вернулось около 218 кг грузов, среди них — результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа и повторного использования.