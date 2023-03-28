Париж отказался экстрадировать в Италию бывших леворадикалов

Кассационный суд Франции постановил запретить экстрадицию 10 бывших леворадикальных активистов, осужденных в Италии за нападения, совершенные в 1970-х и 1980-х годах.

Ранее Парижский суд также вынес решение против их экстрадиции, но в прошлом году оно было обжаловано. Нынешний вердикт по этому многолетнему делу - окончательный.

Две женщины и восемь мужчин бежали из Италии после обвинительных приговоров. Некоторые из них были связаны с леворадикальной группировкой "Красные бригады", действовавшей в Италии с 1970 года до конца 80-х годов. Ее участников обвиняли в убийствах сотрудников правоохранительных органов и похищениях людей.

Позиция французских властей по отношению к выдаче итальянских леворадикалов омрачает дипломатические отношения между Парижем и Римом.

В соответствии с политикой 1980-х годов, известной как "доктрина Миттерана", названной в честь тогдашнего президента-социалиста, Франция отказывалась экстрадировать активистов, порвавших со своим прошлым.