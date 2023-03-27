Южные штаты США могут вновь оказаться во власти стихии

В американском штате Миссисипи после смертоносных торнадо, по прогнозам синоптиков, вновь могут ухудшиться погодные условия. Власти предупреждают о новых ураганах. Стихия, которая обрушилась на штат в минувшую пятницу, унесла жизни по меньшей мере 26 человек. Уничтожены десятки зданий.

В воскресенье президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Миссисипи и распорядился предоставить федеральную помощь пострадавшим районам.

Дин Крисвелл, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям: "Мы знаем, что процесс восстановления будет долгим. Мы видим, что главные проблемы, с которыми мы здесь сталкиваемся, это - обеспечение людей жильем и оказание помощи пострадавшим от этого ужасного события".

Сотрудники коммунальных служб убирают с улиц упавшие деревья, которые повредили линии электропередачи. Разрушения настолько велики, что многие потрясенные случившимся местные жители не понимают за что им браться в первую очередь.

Ширли Стэмпс, пострадавшая: "Единственное, что мне нужно, это помощь. Просто помогите нам. Я знаю, что мы все потеряли всё, мы должны начать с нуля. Пожалуйста, просто помогите нам. Окажите нам какую-нибудь помощь, потому что это так тяжело для некоторых людей, которые не работают, не имеют работы. Помогите нам, пожалуйста. Спасибо".

Сезон ураганов в южных штатах США еще не достиг своего пика. В этом регионе, как правило, апрель, май и июнь - месяцы с наибольшим потенциалом возникновения самого большого числа торнадо.