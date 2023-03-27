Полиция в Кении приведена в состояние повышенной готовности в преддверии второго тура антиправительственных протестов, которые организует оппозиция. Полиция объявила "незаконными" уличные протесты в столице страны, Найроби и в других крупных городах.

Оппозиция выступает против роста стоимости жизни и требует отставки президента Уильяма Руто, заявляя, что на прошлогодних выборах в сентябре он не был по закону избран на президентский пост.