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Кения

Новая волна протестов в Кении: оппозиция призывает к отставке президента

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 euronews
Протесты в Найроби сопровождаются призывами к отставке президента
Протесты в Найроби сопровождаются призывами к отставке президента   -  Авторское право  Samson Otieno/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Полиция в Кении приведена в состояние повышенной готовности в преддверии второго тура антиправительственных протестов, которые организует оппозиция. Полиция объявила "незаконными" уличные протесты в столице страны, Найроби и в других крупных городах.

Оппозиция выступает против роста стоимости жизни и требует отставки президента Уильяма Руто, заявляя, что на прошлогодних выборах в сентябре он не был по закону избран на президентский пост.