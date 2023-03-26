В Тульской области взорвался беспилотник с боеприпасами

Минобороны РФ сообщило, что с помощью средств радиоэлектронной борьбы в Тульской области сбит украинский беспилотник Ту-141 "Стриж" с боеприпасами, в результате чего была выведена из строя его система навигации и устройство упало в районе населенного пункта Киреевск.

Из-за взрыва пострадали три человека, повреждены несколько многоквартирных и частных домов. На месте взрыва образовалась воронка диаметром около 15 метров, глубиной — около пяти метров.

Киреевск расположен примерно в 380 километрах от границы с Украиной и примерно в 180 километрах от Москвы.

19 марта в Одоевском районе Тульской области был обнаружен упавший беспилотник без опознавательных знаков.