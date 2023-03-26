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Гондурас

Гондурас признал принцип "одного Китая"

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 Euronews
Главы МИД Гондураса и Китая обменялись рукопожатием после подписания соглашения.
Главы МИД Гондураса и Китая обменялись рукопожатием после подписания соглашения.   -  Авторское право  Greg Baker/AP

Между Гондурасом и Китаем установлены официальные дипломатические отношения. Правительство Гондураса также признало принцип "одного Китая", согласно которому Тайвань является неотъемлемой частью КНР. 

Накануне МИД Гондураса объявил о прекращении дипломатических отношений с Тайванем.

За последние десятилетия Китай потратил на  изоляцию Тайваня миллиарды долларов. Несмотря на это Тайвань сохраняет прочные неформальные связи с более чем 100 стран, и прежде всего с США, у которых нет дипломатических отношений с Тайванем, но они считают Тайбэй важным партнером в Индо-Тихоокеанском регионе.

Гондурас стал девятым государством мира, разорвавшим дипломатические отношения с Тайванем с 2016 года, когда главой администрации острова была избрана Цай Инвэнь. 

В настоящее время Тайвань признают государством и поддерживают с ним дипломатические отношения только 13 стран мира.