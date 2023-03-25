Американские биржи удержались от падения, несмотря на заявления об угрозе кризиса

Американские биржи закрылись в пятницу в плюсе, несмотря на предупреждения об угрозе банковского кризиса по обе стороны Атлантики. В зелёной зоне закончили торги Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq. Президент США Джо Байден заявил, что не ожидает острых проблем в финансовом секторе:

«Банки находятся в неплохом состоянии. То, что происходит в Европе, напрямую не связано с происходящим в США».

На европейских биржах тем временем банки ставят новые антирекорды. Deutsche Bank в ходе торгов терял до 15%, показав самое большое падение с 2020. Некоторые аналитики говорят, что опасаются за его стабильность. Правительство Германии уверяет, что угрозы кризиса не видит.

Мы все можем говорить о том, что европейская банковская и финансовая система надежна и стабильна. У нас устойчивая капитализация европейских банков. Олаф Шольц канцлер Германии

Последним крупным потрясением для Европы стал крах швейцарского Credit Suisse, который под угрозой банкротства продают главному конкуренту – UBS.