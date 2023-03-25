Американские биржи удержались от падения, несмотря на заявления об угрозе кризиса

Американские биржи удержались от падения, несмотря на заявления об угрозе кризисаКомментарии
Американские биржи закрылись в пятницу в плюсе, несмотря на предупреждения об угрозе банковского кризиса по обе стороны Атлантики. В зелёной зоне закончили торги Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq. Президент США Джо Байден заявил, что не ожидает острых проблем в финансовом секторе:
«Банки находятся в неплохом состоянии. То, что происходит в Европе, напрямую не связано с происходящим в США».
На европейских биржах тем временем банки ставят новые антирекорды. Deutsche Bank в ходе торгов терял до 15%, показав самое большое падение с 2020. Некоторые аналитики говорят, что опасаются за его стабильность. Правительство Германии уверяет, что угрозы кризиса не видит.
Последним крупным потрясением для Европы стал крах швейцарского Credit Suisse, который под угрозой банкротства продают главному конкуренту – UBS.