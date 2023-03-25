В Доминикане открылся саммит стран Латинской Америки, Испании и Португалии

В Санто-Доминго стартовал саммит лидеров стран Латинской Америки, Испании и Португалии. Главными темами форума с участием делегаций 22 государств называют последствия пандемии и российского вторжения в Украину. В списке актуальных вопросов упомянуты продовольственная безопасность и климатическая политика.

Ожидается, что на этой площадке латиноамериканские страны смогут обсудить напряжённость в отношениях,в частности, из-за бегства в Аргентину осуждённого экс-министра Эквадора, а также взаимной критики правительств Колумбии и Перу.