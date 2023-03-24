Фукусима возрождает агросектор, ее томаты берут лучшие рестораны

До катастрофы на АЭС Фукусима была одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в Японии. Сегодня ее фермерское сообщество приглашает потребителей снова пробовать местные продукты. Энтузиазм поставщиков и проведенная в регионе дезактивация, снизившая уровень радиации до крайне низкого, позволили агросектору пойти в рост.

Сакэ из местного риса

Спустя 12 лет после аварии производитель алкоголя, группа Suzuki вернулась в свой родной город Намиэ, который находится в одном из наиболее пострадавших районов. Старый завод, снесенный цунами, располагался рядом с гаванью. Туда приходили местные рыбаки, чтобы за бутылкой сакэ отпраздновать хороший улов. Хозяин фабрики Дайсукее Судзуки хочет возродить традицию.

Томаты отменного качества. Euronews

"До землетрясения здесь было около 120 рыболовецких лодок, сейчас осталось менее 30, - рассказывает он. - Чтобы поддержать отрасль, мы проверили рыбные блюда, которые обычно едят местные, на сочетаемость с нашим сакэ. С помощью искусственного интеллекта разработали сакэ, идеально дополняющее рыбу, мы назвали это "союз рыбы и скаэ".

Для приготовления напитка используется рис, отличный от того, который мы едим. Но после процесса обеззараживания почвы приоритетом стало выращивание пищевых сортов. Дайсукэ решил проявить изобретательность и сделать сакэ именно из них.

"Мне очень понравился вкус напитка, - говорит он. - Кроме того, я подумал, что смогу через мое через сакэ передать сигнал о том, что в рисе из Намиэ нет ничего подозрительного".

Увидеть и попробовать: помидоры Иваки

Фермеры и производители в регионе пытаются решить проблемы потребителей с помощью инновационных инициатив, таких как "Чудо-ферма" - тематический парк томатов в городе Иваки. Теплицы и современная система культивация без почвы позволили Хироши Мотоки восстановить производство после стихийного бедствия. Потребителей приглашают на ферму для сбора урожая, вкусного обеда и приятного отдыха.

Томаты отменного качества. Euronews

"Потребители понимают, что овощи безопасны, когда сами посетят плантации и поговорят с производителями, сборщиками овощей, - говорит Мотоки. - Моя цель - восстановить сельское хозяйство и туризм. Поэтому помимо фермы я построил ресторан, магазин и перерабатывающий завод. Я хочу создать такое место, куда люди могли бы приходить и получать удовольствие".

Гости комплекса могут купить собранные прямо при них помидоры, а также пообедать на месте. Меню выстроено вокруг томатов, в нем и суп-мисо из помидоров, и помидорное же мороженое.

"После землетрясения я общался с разными людьми, - вспоминает Мотоки. - Все они любили продукты из Фукусимы. Многие говорили: "Жаль, что вы их не экспортируете!" Они хотели помочь продавать наши томаты по всему миру".

Его фабрика стала настоящим региональным сельскохозяйственным центром, куда местные фермеры привозят свежие овощи на продажу или переработку. Среди тех, кто использует томаты Мотоки на кухне - шеф-повар Доминик Корби, владелец франко-японского ресторана в Токио. Доминик начал сотрудничать с производителями Фукусимы в 2010 году. Авария потрясла его, он делает все возможное для восстановления региона.

"Это одно из самых богатых мест Японии, - говорит Корби, - я говорю не только о личном богатстве, я говорю о разнообразии продуктов. Они абсолютно безопасны, их можно есть с удовольствием и аппетитом".