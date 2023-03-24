Первый день Большого шлема в Тбилиси: два "золота" Сербии

Соревнования Большого шлема по дзюдо вернулись в Грузию.

Первый день турнира, как и ожидалось, оказался захватывающим. Болельщики заполнили арену, чтобы поддерживать любимых дзюдоистов.

В весе до 48 кг финал оказался полностью сербским. Непобедимая в этот день Милица Николич одержала победу над молодой и перспективной спортсменкой Андреа Стоядиновой. Медали вручил главный спортивный директор международной федерации дзюдо Владимир Барта.

Туран Байрамов из Азербайджана разрушил надежды Грузии на золото в категории до 60 кг. В финале он оказался быстрее и сильнее Георгия Сардалашвили. Замглавы Службы госбезопасности Грузии Шенгели Пицхелаури принял участие в церемонии награждения.

В весе до 52 кг узбекистанская дзюдоистка Диёра Келдиёрова одержала одну из самых важных побед в своей карьере, дважды уложив на ковер олимпийскую чемпионку Дистрию Красничи. Награды вручил спортивный директор международной федерации дзюдо Майкл Тамура.

"Это результат работы над техникой и тактикой, которую я проделала со своими тренерами, победа над олимпийской чемпионкой, это большой шаг вперед для меня и еще один шаг к моей мечте", - сказала Келдиёрова после церемонии награждения.

Кубанычбек Айбек уулу порадовал любителей дзюдо в Киргизии. Он стал первым в истории страны победителем турнира Большого шлема, выиграв финальную схватку в категории **до 66 кг.**Золотую награду ему вручил директор по обучению и развитию Международной федерации дзюдо Мохаммед Мериджа.

"Я и моя команда очень счастливы, будем праздновать сегодня. Но с завтрашнего дня снова буду тренироваться. На следующей неделе опять на татами. Хотел бы выразить благодарность своим родителям, они всегда поддерживают меня, смотрят соревнования дома по телевизору", - сказал Кубанычбек Айбек уулу в блиц-интервью.

В финале в весе до 57 кгМарица Перишич из Сербии победила еще одну олимпийскую чемпионку из Косова Нору Гякову, завоевав второе золото для своей страны в первый день турнира в Тбилиси! Медали вручил главный судья IJF Флорин Даниэль Ласкау.

Хозяева татами - грузинские дзюдоисты - в этот день тоже демонстрировали отличную технику. Серебряный призер Олимпийских игр и победитель турнира Большого шлема этого года в Тель-Авиве Важа Маргвелашвили не дошел до финала, но тем не менее смог порадовать домашнюю публику красивыми бросками в первых схватках.

Впереди нас ждут еще два дня турнира Большого шлема в Тбилиси.