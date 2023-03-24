"Футбольная дипломатия" как возможность улучшить двусторонние отношения

В 2009 благодаря футбольному матчу сборных Турции и Армении состоялась встреча тогдашних лидеров двух стран.

Несмотря на выражение самых позитивных намерений, дальше этого дело не продвинулось. Спустя 14 лет две страны так и не восстановили дипломатические отношения.

Новый матч в рамках квалификационного раунда чемпионата Европы в эту субботу снова может открыть окно возможностей?

"Я очень сомневаюсь в том, что произойдут реальные перемены в отношениях, ведь Эрдоган во многом опирается на позиции своего электората, чтобы быть переизбранным. Это внутренний фактор, а есть еще геополитический фактор и союз с Азербайджаном", - говорит журналист и автор книги "Геополитика Армении" Тигран Егавян.

Азербайджан, один из центральных игроков в регионе, настаивает, чтобы Армения признала его суверенитет над территорией Нагорного Карабаха. Анкара поддерживает Баку, поэтому шансов, что Турция вновь откроет границу с Арменией, мало. Даже если турецкая оппозиция, объединившись вокруг единого кандидата, победит на президентских выборах в мае следующего года: ведь в коалицию входят националистические партии, в том числе партия IYI.

"Партия IYI является ответвлением ультраправой националистической партии "Серые волки", и она, например, весьма неохотно будет действовать против воли Азербайджана. Даже если произойдет смена правительства, не стоит ожидать слишком быстрых и значительных изменений в этой сфере", - объясняет турецкий политолог Ахмет Инсель.

После разрушительного землетрясения, произошедшего в Турции в начале февраля, Армения направила в соседнюю страну несколько грузовиков с гуманитарной помощью и команду спасателей. Для доставки помощи впервые более чем за 30 лет был на время открыт контрольно-пропускной пункт "Алиджан" на турецко-армянской границе.