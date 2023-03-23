Путин в центре фейковых новостей

На этой неделе президент России Владимир Путин оказался в центре фейковых новостей и теорий заговора, распространяемых в социальных сетях.

Российский лидер принял в Москве своего китайского коллегу Си Цзиньпина.

На одной из фотографий, которую увидели миллионы людей в Твиттере, как утверждается, Владимир Путин стоит на колене и целует руку китайского лидера.

Но это изображение поддельное - на самом деле оно было создано искусственным интеллектом или ИИ.

Откуда мы это знаем?

Многие пользователи социальных сетей заметили, что декор комнаты, где встречались два лидера, отличается от того, что показано в социальных сетях. Известно, что они встречались в комнате, которая выглядела одним образрм, в то время как на изображении, широко распространенном в Twitter, показан совершенно другой ковер и мебель.

Но давайте копнем глубже. Есть и другие детали, которые дают нам некоторые подсказки, что это фальшивка. Например, руки. Они размыты и выглядят не очень реалистично, что обычно является признаком того, что изображение было создано искусственным интеллектом.

Несмотря на то, что искусственный интеллект очень развит, ему все еще трудно воссоздать такие детали, как человеческие руки.

Вы также можете увидеть, что голова Владимира Путина аномально велика по сравнению с его телом.

Один из репортеров "пропустил изображение через детектор изображений ИИ, созданный Hugging Face, французской технологической компанией, которая предоставляет инструменты для машинного обучения и разработки программного обеспечения. Согласно их детектору изображений, фотография действительно искусственная".

Двойник Путина в Мариуполе?

Ранее на этой неделе еще один странный слух, подхваченный украинскими чиновниками, утверждал, что Владимир Путин не посещал оккупированный город Мариуполь и отправил туда двойника - из-за разного размера подбородка на нескольких фотографиях.

Однако итальянский сайт проверки фактов openFactChecking развенчал эту теорию. Он доказал, что первое изображение датируется 2020, а не 2023 годом.

Оба снимка взяты из одного и того же новостного сообщения прокремлевского СМИ и сняты несколько дней назад в Мариуполе, а не в Севастополе, как утверждает предыдущая надпись.

Разница в размере подбородка объясняется тем, что на том снимке Путин гримасничает, что объясняет двойной подбородок.

Но может ли у Путина быть двойник? Конспирологические теории появились с самого начала вторжения России в Украину, но так и не были доказаны.