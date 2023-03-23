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мир

Принц Уильям поблагодарил Польшу за поддержку Украины

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 Euronews
Принц Уэльский Уильям посетил центр по размещению бежавших от войны украинцев
Принц Уэльский Уильям посетил центр по размещению бежавших от войны украинцев   -  Авторское право  Czarek Sokolowski/AP

Наследник британского престола принц Уэльский Уильям встретился  польскими и британскими военнослужащим в городе Жешув.  Он отметил, что взаимодействие Польши и Великобритании в поддержке народа Украины и его свободы в борьбе против российской военной агрессии укрепило отношения между двумя странами. После общения с военнослужащими принц Уильям осмотрел военную технику и вооружение.

В Варшаве Уильям встретился с волонтерами и украинскими беженцами, а также с президентом Польши Анджеем Дудой, и возложил венок к Могиле неизвестного солдата.