Принц Уильям поблагодарил Польшу за поддержку Украины

Наследник британского престола принц Уэльский Уильям встретился польскими и британскими военнослужащим в городе Жешув. Он отметил, что взаимодействие Польши и Великобритании в поддержке народа Украины и его свободы в борьбе против российской военной агрессии укрепило отношения между двумя странами. После общения с военнослужащими принц Уильям осмотрел военную технику и вооружение.

В Варшаве Уильям встретился с волонтерами и украинскими беженцами, а также с президентом Польши Анджеем Дудой, и возложил венок к Могиле неизвестного солдата.