Рим просит ЕС обсудить миграционный вопрос: число незаконных пересечений границы увеличилось вдвое

Миграционный контроль вновь занимает одно из главных мест в повестке дня саммита Европейского союза, который в четверг начинает работу в столице Бельгии.

Лидеры стран блока собрались в Брюсселе, чтобы обсудить решение этой проблемы в связи с увеличением числа незаконных пересечений границы ЕС.

Только в Италии за первые месяцы этого года количество прибывших мигрантов выросло более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

После кораблекрушения у берегов Калабрии на юге Италии, в результате которого погибли более 80 человек, премьер-министр страны Джорджа Мелони призвала руководство ЕС постараться решить эту проблему.

Несмотря на то, что Италия рассматривается как транзитная страна для мигрантов, прибывающих в Европу, многие из них остаются на Апеннинах.

Жизнь на улице

Вместе с НПО Baobab Experience мы приехали к одному из многочисленных стихийных поселений в Риме, которое расположено рядом железнодорожной станцией. Нам объяснили, что мы не можем попасть внутрь по соображениям безопасности.

По некоторым оценкам, в итальянской столице насчитывается около 100 таких лагерей. Мигранты, проживавшие в одном из крупнейших, недавно были расселены. Кто эти люди? По словам правозащитников, большинство - просители убежища, которые предпочитают жить на улицах, а не в центрах приема беженцев.

За оградой виднеются палатки. Пока мы стоим снаружи, несколько человек заходят и выходят с территории этого стихийного лагеря.

"Большинство мигрантов селят в скромных центрах приема беженцев. Они часто переполнены, и людям приходится делить комнату с несколькими другими. Кроме того, не предоставляется никакой персональной помощи. Поэтому мигранты предпочитают жить в палатках на улице, где чувствуют себя свободнее и где условия им больше подходят", - говорит активистка Baobab Experience Алиса Басильини.

Просителей убежища ожидают суровые времена

Организации Baobab Experience удалось переселить с улиц нескольких мигрантов. Мы познакомились с Хамди Бенали. Он прибыл в Италию из Туниса два года назад. Хамди считает, что ему повезло.

"Я думал, что не хочу так закончить свою жизнь, ведь до 90% молодых людей, живущих на улицах, продают наркотики. Им приходится зарабатывать таким образом, потому что это единственный способ выжить", - рассказывает Хамди.

Пока лидеры ЕС обсуждают, как реформировать миграционную политику, просителей убежища в Италии ожидают более суровые времена при правом правительстве Джорджи Мелони.